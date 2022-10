Après de débuts brillants sous le maillot du PSG, Mauro Icardi a très vite déchanté et perdu sa place sur le terrain. Lors de sa première saison, il avait marqué 20 buts et délivré 4 passes décisives en 34 matches mais la suite a été une lente descente aux enfers. L’Argentin (29 ans) a aussi été perturbé par beaucoup de problèmes extra-sportifs. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, l’attaquant a été prêté un an à Galatasaray, sans option d’achat, en toute fin de mercato.

Buteur et passeur contre Alanyaspor

Titulaire à la pointe de l’attaque du 4-2-3-1 du club turc, Mauro Icardi s’est illustré pour la première fois sous le maillot du club stambouliote et a offert sa meilleure prestation depuis de très long mois. D’une très belle passe de l’extérieur du pied, il a offert l’ouverture du score à Dries Mertens (1-0, 11e). Onze minutes plus tard, il va débloquer son compteur but avec Galatasaray après une mauvaise relance de la défense d’Alanyaspor. Son premier but officiel de 2022. En effet, sa dernière réalisation remontait au 22 décembre dernier avec le PSG contre Lorient (1-1). Mauro Icardi avait marqué avec Galatasaray, sur penalty, lors d’un match amical contre Istanbulspor le 24 septembre. Malgré la belle performance de l’ancien de l’Inter, Galatasaray a concédé le nul (2-0) contre Alanyaspor (2-2).