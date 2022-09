Placé chez les indésirables, Mauro Icardi ne s’entraînait plus avec ses coéquipiers depuis plusieurs semaines. Absent du groupe du PSG depuis la tournée au Japon, l’attaquant argentin ne souhaitait pas quitter le club de la capitale et son confortable salaire. Mais avec le temps qui avançait et la perspective de réaliser une saison blanche, l’ancien interiste a changé ses plans en trouvant finalement un point de chute.

Prêt sans option d’achat pour Icardi

Lors de ce mercato estival, les rumeurs n’ont pas pas fait rage pour Mauro Icardi. Si Monza a d’abord été cité comme un club prétendant, la Turquie est rapidement devenue la piste privilégiée pour l’Argentin en cette fin de mercato. Alors qu’on se dirigeait plutôt vers une saison quasi-blanche chez les Rouge & Bleu, le joueur s’est finalement engagé officiellement avec Galatasaray, en prêt sec. Dans un premier temps, le quotidien L’Équipe annonçait que le Paris Saint-Germain lui verserait 60% des 6,75 millions d’euros de son salaire. Finalement dans son communiqué, Galatasaray précise que le PSG payera 6 millions d’euros du salaire du joueur et le club stambouliote payera « seulement » 750 mille euros. Ce qui fait une sacrée différence… En outre, si ce dernier reste sous contrat avec les Rouge & Bleu, il disputera bien la saison 2022-2023 du côté de la Turquie.