La saison 2020-2021 de Mauro Icardi est décidément bien difficile. Touché plusieurs fois par les blessures, Mauro Icardi a été absent plusieurs semaines depuis le début de la saison. L’ancien Interiste n’a participé qu’à cinq matches cette saison – tous en Ligue 1 – pour deux buts. Mais alors qu‘il a repris l’entraînement collectif en ce début d’année, Mauro Icardi est tout de même forfait pour le déplacement à Saint-Etienne pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 comme l’a fait savoir le PSG dans son communiqué médical d’avant-match. L’Argentin “poursuit son travail de reprise en entraînement collectif“. Dans ce communiqué, le PSG a également fait savoir que huit autres joueurs seront forfaits pour ce match de reprise (Kurzawa, Danilo, Kimpembe, Neymar, Paredes, Florenzi, Rafina et Juan Bernat). Mais il y a deux bonnes nouvelles. Pablo Sarabia et Abdou Diallo – blessés depuis plusieurs semaines – sont aptes et pourraient figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le déplacement dans le Forez.

Le point médical du PSG

DISPONIBLES

Abdou Diallo et Pablo Sarabia sont de nouveau disponibles et pourraient faire partie du groupe pour la rencontre face à Saint-Etienne.

INDISPONIBLES

Mauro Icardi (adducteurs) : poursuit son travail de reprise en entraînement collectif

Layvin Kurzawa (ischios-jambiers) : évolution favorable et reprise avec le groupe fin de semaine

Danilo Pereira (ischios-jambiers) : travail individuel sur le terrain et retour envisagé début de semaine prochaine avec le groupe.

Presnel Kimpembe (ischios-jambiers) : poursuit son travail individuel, le retour dans le groupe est envisagé la semaine prochaine.

Neymar JR (cheville) : il a repris la course et poursuit son travail physique individuel.

Leandro Paredes (hanche) : il a repris l’entraînement individuel sur le terrain en début de semaine.

Alessandro Florenzi (cheville) : évolution favorable et la reprise de l’entraînement avec le groupe est envisagée avant la fin de semaine.

Rafinha (COVID-19) : protocole sanitaire en cours après un test positif à la COVID-19.

Juan Bernat (genou) : poursuit son travail de reprise.