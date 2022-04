Maintenant que la trêve internationale est terminée, le PSG remonte sur le pont ce dimanche soir, 20h45 (Prime Video), en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Après le naufrage constaté du côté de Monaco lors de la journée précédente, les hommes de Mauricio Pochettino ont tout intérêt à sortir une prestation de qualité afin de relancer la machine et d’aller chercher le dixième titre hexagonal rouge et bleu de la meilleure des manières possibles. Une rencontre que pourrait d’ailleurs disputer un certain Sergio Ramos. En effet, le central de 36 ans figure dans le groupe concocté par le technicien argentin pour cette échéance.

On aura donc peut-être l’occasion de voir l’ancien merengue d’ici à la fin de l’exercice en cours, lui qui n’a porté la tunique parisienne qu’à cinq petites reprises depuis son arrivée. Forcément, face à cette situation, certains estiment que le PSG devrait, dès que possible, se délester d’un joueur loin d’être fiable physiquement. Pour sa part, Eric Rabesandratana n’est pas vraiment en accord avec cette affirmation. L’ancien défenseur francilien aimerait voir une nouvelle saison de Sergio Ramos sous la tunique rouge et bleu, mais à certaines conditions…

« Il faudra bien finir la saison. Pourquoi pas avec Sergio Ramos, je l’espère. Sergio Ramos qui a expliqué qu’il voulait rester au PSG. Je suis assez d’accord avec cette décision dans le principe, il n’y a pas de souci, mais pas dans n’importe quelles conditions. Il va falloir faire le point sur ses problèmes physiques qui sont répétitifs, qui ne sont toujours pas réglés, a exposé Rabesandratana sur les ondes de France Bleu Paris. Il y a forcément quelque chose à faire, puisque, apparemment, cela ne fonctionne pas avec le staff du PSG. Ce qu’il faudrait, c’est qu’il signe un avenant dans son contrat et que sa rémunération soit liée à son nombre d’apparitions. »