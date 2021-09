On le sait, Kylian Mbappé fait beaucoup pour les enfants et apporte souvent son aide à différentes causes. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’international français a partagé son soutien à l’association « Un sourire pour Camille » qui aide des enfants malades. On le voit saluer Gianni et Camille, deux jeunes supporters du PSG qui avaient partagé un message à l’attention du joueur où ils y expliquaient leur rêve de le rencontrer.

Kylian Mbappé les a donc répondu en déclarant : « J’ai vu que vous êtes fans du Paris Saint-Germain, moi aussi. J’espère vous rencontrer bientôt et qu’on pourra partager plein de choses. » Cette association a pour but de réaliser le rêve des enfants… On imagine bien que ce sera chose faite dans les prochaines semaines !