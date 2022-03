Cela a été la bombe de ce début de soirée : à deux jours d’affronter le Real Madrid, Kylian Mbappé a reçu un coup à la cheville lors d’un duel avec Idrissa Gueye à l’entraînement du jour. Et après une frayeur de taille, les échos ont finalement été plutôt rassurants sur son état physique.

Même si sa présence dans le XI de Mauricio Pochettino n’est pas encore garantie, pour l’heure l’optimisme règne. Le staff parisien devrait prendre une décision définitive ce mardi soir. Néanmoins, depuis que les images de la blessure de Kylian Mbappé tournent sur la toile, Idrissa Gueye est vivement critiqué. Des critiques auxquelles Kylian Mbappé a souhaité apporter une réponse rapidement. Ainsi, dans un post Instagram, le numéro 7 francilien a publié une photo où on le voit célébrer un but en compagnie de son coéquipier et ce, avec une petite légende : « Tous ensemble, toujours, ici c’est Paris », a-t-il écrit. Un message qui est plutôt de très bon ton.