Mbappé : « Aujourd’hui, c’était moins dur que d’habitude »

Le PSG s’est imposé sur la pelouse de Bordeaux ce samedi soir dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 (2-3). Neymar a été l’homme de ce match avec deux buts. Kylian Mbappé est le troisième buteur des Rouge & Bleu. Au micro de Canal Plus, le numéro 7 estime que son équipe a mieux jouer que ces dernières semaines.

« On n’a pas tremblé nous. Aujourd’hui, c’était moins dur que d’habitude. Je pense que l’on s’est mis à l’aise. Ils marquent à la fin, c’est évitable mais dire que l’on a tremblé non. Je pense que l’on a plus tremblé ces dernières semaines que là. On a eu des séquences de haut niveau. On a montré notre qualité. Ce n’est toujours pas suffisant par rapport à l’équipe que l’on a mais on essaye de s’améliorer jour après jour. On espère que cela va aller mieux. Les critiques ? Ça se respecte. C’est normal je ne sais pas mais ça se respecte. Chacun a le droit de donner son opinion. Nous, on va continuer à travailler. Mais ce n’est pas aussi alarmant qu’on le pense. Si on a du temps pour construire ? Je ne suis pas la bonne personne pour dire si on a le temps ou pas. C’est le président et Leonardo qui peuvent vous répondre.«