Herrera : « On doit contrôler les matches pendant 90 minutes »

Après 70 bonnes minutes durant lesquelles il a mené 3-0, le PSG a complètement loupé sa fin de match et laissé Bordeaux revenir à un but (2-3). Mais les Parisiens ont réussi à s’imposer, pour la 11e fois cette saison en Ligue 1. Ander Herrera souhaite que son équipe domine ses matches pendant 90 minutes.

« C’est difficile d’expliquer cette fin de match. Je pense que l’on a maîtrisé pendant 70 minutes. Après, ils ont fait des changements en mettant beaucoup d’attaquants. Mais ce n’est pas une raison pour souffrir comme on a souffert. On a beaucoup de chance à améliorer et une des choses c’est ça. Je pense que l’on est dans une période où on ne contrôle pas les matches pendant 90 minutes, regrette le milieu de terrain au micro de Canal Plus. C’est quelque chose que l’on doit faire parce que toutes les équipes ont de la qualité, qui ont des joueurs offensifs rapides. Si tu n’as pas le contrôle du ballon pendant 90 minutes, c’est plus difficile. On a fait des choses bien aujourd’hui. On a récupéré pas mal de ballons, mais on doit avoir une meilleure maîtrise. Le débat sur le jeu ? On sait qu’avec Paris ce n’est jamais tout bon. On doit s’améliorer, mais il ne faut pas oublier qu’on est premiers au classement. Il faut accorder de la valeur à ce championnat. Je ne cherche pas d’excuse, mais tout le monde pense que c’est facile de gagner partout. Trop de critiques envers le PSG ? On ne peut pas écouter tout ce qui se dit, sinon on va devenir fous. »

Au micro de PSG TV, Ander Herrera a une nouvelle fois évoqué cette fin de match compliqué. « L’écart au classement avec le second est très important. On doit s’améliorer, on a bien joué, on a contrôlé le match pendant 70 minutes, mais on doit mieux finir le match. On ne peut pas avoir les 15-20 minutes de ce soir, car si on n’avait pas les 3 buts d’avance on aurait souffert encore plus. Donc on a bien joué, on a contrôlé le match, mais on doit aussi faire notre analyse, et se dire qu’on doit mieux finir le match.«

Le milieu de terrain qui a conclut en parlant de son positionnement sur le terrain. « Bien, j’ai joué comme n°6 aujourd’hui, un peu plus défensif, un peu plus sur le contrôle du ballon, pour aider Marqui et Thilo dans le travail sur la ligne défensive. Donc je suis ici pour aider, pour m’adapter à ce dont le coach a besoin. Je suis content, c’est bien de jouer beaucoup de matches, d’aider l’équipe, et je suis prêt pour ça.«