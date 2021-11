Avant l’ultime trêve internationale de 2021, le PSG jouait un dernier match ce soir avec le déplacement à Bordeaux dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devait faire face à de nombreuses absences de joueurs cadres comme Presnel Kimpembe, Marco Verratti ou bien encore Lionel Messi. L’entraîneur argentin devait également faire sans Sergio Ramos, Rafinha, Leandro Paredes et Abdou Diallo. Le défenseur central était l’absent surprise du groupe en raison d’un test positif à la Covid-19.

Ce forfait permettait à Thilo Kehrer de débuter aux côtés de Marquinhos en défense centrale. Les deux hommes étaient accompagnés en défense par Achraf Hakimi, de retour de suspension, et Juan Bernat, qui enchaînait une deuxième titularisation en une semaine. Dans les buts, c’était le retour de Keylor Navas. Le milieu de terrain était composé de Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et la surprise Dina-Ebimbe. Kylian Mbappé, Julian Draxler – une autre surprise – et Neymar formaient le trio d’attaque.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné. Bon match à tous

2′ Tacle limite sur Hakimi dans la surface adversaire, mais l’arbitre ne siffle pas

3′ Bon centre de Neymar pour Wijnaldum, mais l’international néerlandais ne cadre pas sa tête

4′ Première situation pour Bordeaux avec une frappe contrée de Pembélé. Navas s’impose dans les airs sur le corner qui suit

10′ Grosse pression bordelaise en ce début de match. Les Parisiens perdent trop rapidement les ballons

15′ Chiffre inquiétant après 15 minutes de jeu. 9 duels gagnés pour Bordeaux contre 1 pour le PSG…

16′ Perte de balle de Neymar et belle opportunité pour Bordeaux. Mais Elis bute sur Kehrer dans la surface

23′ Neymar lance Mbappé dans la profondeur, mais ce dernier est signalé hors-jeu

25′ BUTTTTT POUR LE PSG (1-0) sur une belle action collective. Sur un centre de Mbappé, Neymar contrôle le ballon face à Kwateng et trompe Costil au premier poteau. Le Brésilien a rendu hommage à son amie, Marilia Mendonça, décédée dans un accident d’avion.

29′ Sur une belle action initiée par Neymar Jr, Bernat n’a pas bien ajusté son centre en retrait pour Dina Ebimbe

35′ Encore Neymar à l’origine d’une situation parisienne. Le numéro 10 sert Draxler de l’extérieur du pied mais ensuite, l’Allemand n’arrive pas à servir Mbappé seul au centre

36′ Nouvelle opportunité pour Neymar et Mbappé qui butent sur la défense bordelaise

40′ Les Parisiens sont mieux dans le jeu depuis l’ouverture du score avec un Neymar en chef d’orchestre de toutes les occasions

44′ BUTTTT POUR LE PSG ET DOUBLÉ POUR NEYMAR (2-0). Après une belle conduite de balle, le numéro 10 sollicite un une-deux avec Mbappé puis trompe Costil au premier poteau. Magnifique

45′ Lancé dans la profondeur, Pembélé, excentré, tente sa chance mais Navas s’interpose

45′ Après un début de match compliqué, le PSG a bien réagi grâce à un grand Neymar, auteur d’un doublé

45′ Bordeaux donne le coup d’envoi de la seconde période.

47′ Première occasion pour le PSG. Après un petit pont sur Gregersen, Mbappé voit sa frappe être contrée par la défense bordelaise

52′ Frappe enroulée d’Adli détournée par Navas en corner

54′ Après avoir éliminé facilement Kwateng, Neymar tente un centre-tir déviée par Costil en corner

57′ Bon retour de Bernat devant Elis

59′ Encore Neymar qui fait parler sa technique devant Kwateng. Le Brésilien sert ensuite Mbappé qui tergiverse trop dans la surface de réparation

63′ BUTTTT POUR LE PSG (3-0). Sur une magnifique passe d’Herrera, Wijnaldum se présente devant Costil et sert Mbappé qui pousse dans le but vide.

65′ Encore une fois Neymar à la baguette. Après une récupération haute, le Brésilien sert Mbappé dans la course mais le numéro 7 manque sa frappe

66′ La frappe lointaine d’Elis passe à côté du but de Navas

70′ Après une combinaison entre Elis, Dilrosun et Niang dans la surface parisienne, ce dernier manque sa frappe. L’attaquant était de toute façon signalé hors-jeu.

76′ Niang prend le meilleur sur Marquinhos dans les airs, mais sa tête ne trompe pas Navas

78′ But pour Bordeaux (1-3). Suite à une perte de balle de Danilo, Adli en profite pour centrer en direction d’Elis qui trompe Navas.

80′ Magnifique arrêt de Navas sur une frappe puissante d’Oudin

85′ Depuis une dizaine de minutes, les Bordelais tentent de mettre la pression sur le but de Navas

90′ Trois minutes de temps additionnels

90e+1 But pour Bordeaux (2-3). Sur un double une-deux entre Briand et Niang, ce dernier trompe Navas

90e+3 Après avoir mené 3-0, le PSG s’impose finalement sur le score de 3-2 grâce à un doublé de Neymar et un but de Mbappé

Feuille de match Bordeaux / PSG

Treizième journée de Ligue 1 – Samedi 6 novembre 2021 – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Lesage – But : Neymar (25e, 44e), Mbappé (63e), Elis (78e), Niang (90e+1) – Carton : Pembélé (27e), Mbappé (73e), Niang (87e)