Mbappé, CSC, Dall’Oglio : les chiffres après Brest / PSG

Le PSG devait s’imposer à Brest, ce qui est chose faite (0-2), et espérer un faux pas de Lille à Angers – ce qui n’est pas arrivé – pour s’offrir un nouveau titre de champion de France, le 10e de son histoire. Parie remise à la saison prochaine. Brest, qui est un adversaire qu’aime le PSG. En effet, les Rouge & Bleu restent sur neuf victoires consécutives contre les Brestois, et sur 21 matches sans défaites contre eux. Au Stade Francis Le Blé, les Parisiens restent sur une série de 12 matches sans défaite. Le PSG qui s’est offert le record du plus petit nombre de minutes menées à l’extérieur avec 51 minutes effaçant des tablettes Saint-Etienne (68 minutes en 1969-70). Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur brestois, n’a toujours pas pris de point contre le PSG avec 7 défaites sur les bancs de Dijon et Brest. Une nouvelle fois buteur hier soir, son 27e but de la saison en Ligue 1 (42 au total), Kylian Mbappé a désormais marqué contre 25 de ses 26 adversaires en Ligue 1. Seule exception… le PSG (2 matches avec Monaco). Enfin, Romain Faivre – en détournant le corner direct d’Angel Di Maria dans ses propres buts – est devenu le cinquième Brestois à marquer contre son camp contre le PSG après Yvon Leroux (le 20/03/1982), Michel Milojevic (le 17/05/1991), Ahmed Kantari (le 24/04/2011) et Bernard Mendy (le 21/12/2012).