Contact établi entre Romain Faivre (Brest) et le PSG (LP)

Le PSG réalisera-t-il quelques transferts sur le marché franco-français lors du prochain mercato ? Alors que le nom du Rennais, Eduardo Camavinga, revient avec insistance ces derniers jours, le club de la capitale serait également intéressé par un autre joueur français évoluant en Ligue 1. En effet selon les informations du leparisien.fr, les Rouge et Bleu ont établi un contact avec le milieu de terrain du Stade Brestois 29, Romain Faivre (22 ans). En effet, les dirigeants parisiens ont été impressionnés par les performances du joueur originaire de Gennevilliers lors des matches en Coupe de France et Ligue 1. “Après la rencontre de Coupe de France, Mauricio Pochettino a lui aussi confié avoir été impressionné par ses capacités. Preuve que du côté parisien les positions sont alignées, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé”, rapporte le quotidien francilien.

Ainsi, Romain Faivre est devenu l’une des cibles du PSG pour le prochain mercato. Comme le rapporte Le Parisien, “le PSG a établi le contact avec l’entourage de Romain Faivre. Si aucune offre n’a été faite à Brest pour son milieu de terrain, les discussions devraient se poursuivre à l’issue de la dernière journée de L1, lors de laquelle les deux clubs se rencontrent.” Cependant, le club de la capitale devra faire face à une forte concurrence dans ce dossier. En effet, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach, Leeds United et l’AC Milan sont intéressés par le milieu brestois. En France, l’OGC Nice et le Stade Rennais ont pris des informations. Afin de s’attacher les services de Romain Faivre un club devra débourser entre 15-20M€, rapporte le journal francilien. Mais le PSG peut avoir un avantage dans ce dossier. En effet, le joueur originaire de la région parisienne serait intéressé d’évoluer dans le club de sa région “et pour lequel il conserve une affection particulière.” De plus en cas de départ définitif de Bandiougou Fadiga au Stade Brestois (actuellement en prêt avec option d’achat), cela pourrait faciliter les discussions entre les deux formations, conclut Le Parisien.

Statistiques 2020-2021 de Romain Faivre (sous contrat avec Brest jusqu’en 2025)*

Ligue 1 : 33 matches disputés (2.644 minutes) – 6 buts et 4 passes décisives

: 33 matches disputés (2.644 minutes) – 6 buts et 4 passes décisives Coupe de France : 1 match disputé (90 minutes)

*Source : Transfermarkt