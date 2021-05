Le PSG dans le chapeau 2 en C1, les premières tendances

Deuxième de Ligue 1 cette saison, le PSG sera placé dans le chapeau 2 lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions (le 26 août). Contrairement aux autres saisons, le PSG affrontera un champion de son pays et pourrait avoir un groupe très relevé. À ce jour, on connaît 25 des 32 qualifiés pour la prochaine édition de la Champions League. On connaît déjà six des huit clubs du premier chapeau, six des huit du chapeau 2 dont le PSG et après c’est encore flou pour les chapeaux 3 et 4.)

Chapeau 1

Manchester City, Atlético de Madrid, Inter Milan, Bayern Munich, Lille, Sporting, Chelsea ou Zenit, Manchester United ou Villarreal.

“L’avant-dernier ticket reviendra au vainqueur de la Ligue des champions ou au champion du septième pays du classement UEFA, à savoir la Russie, représentée par le Zenit Saint-Petersbourg“, rapporte RMC Sport. Le dernier ticket de ce groupe reviendra au vainqueur de l’Europa League (Manchester United ou Villarreal).

Chapeau 2

Real Madrid, FC Barcelone, Juventus, PSG, Liverpool, Séville.

Les deux dernières places de ce chapeau il faudra attendre les finales de la C1 et de la C3. Si Manchester United et Chelsea s’inclinent, ils seront dans ce chapeau. Sinon, ce sera le Borussia Dortmund et Porto.

Chapeau 3

Ajax Amsterdam, RB Leipzig, Atalanta Bergame

“Pour les autres places, le Zenit postule et y sera si Chelsea remporte la Ligue des champions. Selon les scénarii en finales européennes cette semaine, Dortmund et Porto peuvent également se retrouver dans cet avant-dernier chapeau”, indique RMC Sport.

Chapeau 4

Wolfsburg

“Le Besiktas, le Dynamo Kiev, Bruges et l’AC Milan devront attendre les résultats des barrages et la liste complètes de tous les qualifiés pour savoir s’ils seront dans le troisième ou le quatrième chapeau.“