Mbappé et Kimpembe présents dans la liste pour l’Euro

La saison du PSG va se terminer dimanche soir avec un déplacement à Brest dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Après cette rencontre, certains joueurs du PSG pourront profiter de vacances bien méritées. Mais d’autres vont poursuivre la saison avec leurs sélections nationales. C’est le cas pour Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe qui ont été convoqués par Didier Deschamps pour l’Euro (11 juin-11 juillet). Comme annoncé un peu partout depuis ce matin, Karim Benzema fait bien son retour avec les Bleus, six ans après.

La liste des 26 de Didier Deschamps pour l’Euro

Gardiens (3) : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan

Défenseurs (9) : Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Raphael Varane, Kurt Zouma, Benjamin Pavard, Clément Lenglet

Milieux (6) : Thomas Lemar, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso

Attaquants (8) : Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, , Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder