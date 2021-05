Très rare dans les médias, Kylian Mbappé a accordé une interview au journal de 20 heures de TF1. L’attaquant parisien a évoqué l’Euro, ses ambitions mais également le Ballon d’Or et la notoriété. Extraits choisis.

L’Euro

Mbappé : “L’objectif est toujours le même pour une nation comme l’a notre, une grande nation du football et d’essayer de remporter cette compétition et de faire honneur à tous les Français en essayant de donner le meilleur de nous-mêmes en jouant en équipe comme on l’a toujours fait. Le doublé Coupe du Monde-Euro vous en rêvez ? Qui n’en rêve pas. C’est le cas de beaucoup de Français, je ne suis pas une exception. Bien sûr que l’on veut gagner, on veut toujours gagner. Ce serait un exploit extraordinaire de faire ce doublé-là. On va bien se préparer. On s’est servi de 2018 pour continuer à progresser et de donner le meilleur de nous-mêmes.

Les Jeux Olymiques

Mbappé : “Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques. C’est un grand rêve pour moi. Après, je ne décide pas et j’espère vraiment que je pourrais faire les jeux au moins une fois dans ma vie.“

Le Ballon d’Or

Mbappé : “Le premier but, c’est un but collectif parce que le football c’est un sport collectif, c’est de gagner les plus grands trophées collectifs comme la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Mais après bien sûr que le Ballon d’Or est un objectif pour tout joueur qui aspire à devenir le meilleur et j’en fais parti. C’est un de mes objectifs mais je pense que c’est trop présomptueux d’en parler puisque le foot est un sport collectif.“

Pelé

Mbappé : “C’est sûr que quand le roi du football parle de vous de cette manière, ça fait plaisir. Mais je pense que cela doit m’encourager à continuer ce que je fais et à continuer à bien travailler. C’est très plaisant que l’on parle de vous de la sorte. Mais je pense que le plus gros aboutissement c’est de rendre toute cette affection que l’on vous donne en essayant de donner le meilleur de vous-même en aidant vos équipes respectives.“

Le joueur le plus cher du monde

Mbappé : “Je n’y pense pas du tout. C’est le monde du football qui fonctionne comme ça. Cet argent ne va pas dans ma poche, c’est pour les clubs. Je ne pense pas à tout ça, je pense vraiment à cette passion du foot et j’ai toujours eu la passion du jeu. J’ai la chance de vivre de mon métier donc j’essaye de tous les jours saisir la chance que j’ai et d’aider mes équipes respectives à gagner. C’est toujours ce mot d’ordre qui revient à chaque fois, gagner.”

Sa vie d’homme de 22 ans

Mbappé : “Elle est un peu différente des gens normaux mais je suis content de la vie que j’ai. Je ne suis pas à plaindre. Bien sûr que des fois j’aimerais avoir un peu plus d’intimité, c’est normal je suis une personne comme les autres. Ce serait mal placé de se plaindre. J’ai une vie que j’ai toujours rêvé d’avoir. Maintenant, bien sûr qu’il y a des avantages et des inconvénients mais je suis très heureux comme ça et j’espère faire respirer ma joie de vivre partout sur le terrain et en dehors.”