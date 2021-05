Draxler, Gueye et Diallo présents à l’entraînement

Le PSG affronte demain soir (21h15, Eurosport 2, France 2) l’AS Monaco en finale de la Coupe de France. Avant cette rencontre, plusieurs incertitudes planaient au sujet des joueurs que pourra convoquer Mauricio Pochettino. Sorti sur blessure contre Reims dimanche, Julian Draxler était bien présent au début de l’entraînement – que les supporters et les journalistes ont pu observer pendant quinze minutes – des Parisiens ce mardi soir au Stade de France. Victimes d’une gastro-entérite juste avant PSG / Reims, Idrissa Gueye et Abdou Diallo étaient eux aussi présents en ce début d’entraînement. Alors que l’on ne sait pas encore s’ils pourront être présents demain – le PSG attend la décision du CNOSF – Neymar et Presnel Kimpembe s’entraînaient sur la pelouse du Stade de France ce mardi soir.