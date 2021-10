Mbappé gagnera le Ballon d’Or pour Didier Deschamps

Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde depuis plusieurs années. L’attaquant du PSG (22 ans) enchaîne les matches, les buts et les bonnes performances avec les Rouge & Bleu et l’Equipe de France. L’ancien Monégasque est un prétendant naturel au Ballon d’Or. Beaucoup estiment qu’il le remportera et pas une seule fois. Sans surprise, Mbappé devrait figurer dans la liste des possibles vainqueurs de la prestigieuse récompense du football en 2021. Dans la séquence le « Oui-Non » de l’émission Téléfoot, Didier Deschamps – le sélectionneur des Bleus – a été interrogé sur une victoire un jour du Ballon d’Or pour Kylian Mbappé. Et pour lui cela ne fait aucun doute. « Oui, probablement.«

« Benzema mérite-t-il le Ballon d’Or cette année ? » Le OUI-NON est de retour dans Téléfoot et c’est Didier Deschamps qui s’y est prêté ! Le sélectionneur des Bleus a joué le jeu à fond, au micro de @FredCalenge RDV dimanche dans Téléfoot pour tout savoir 🍿 pic.twitter.com/ST78s4ySp4 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 1, 2021