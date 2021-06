C’est le premier choc de l’Euro 2020. L’Angleterre reçoit – à Wembley – la Croatie, vice-championne du monde, devant 22.500 spectateurs. Les Anglais et les Croates, favoris du groupe (s’affronteront plus tard dans la journée dans le groupe D la Macédoine du Nord et l’Autriche), veulent bien démarrer la compétition et prendre une option pour la première place du groupe. Les Anglais tirent les premiers avec Phil Foden qui trouve le poteau (6e). Trois minutes plus tard, Kalvin Phillips se montre également dangereux. Les joueurs de Gareth Southgate dominent totalement la rencontre. Puis l’intensité baisse, et les deux équipes rejoignent les vestiaires avec un 0-0 au tableau d’affichage.

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Mings, Trippier – Rice, Phillips, Mount – Foden, Kane (c), Sterling

: Pickford – Walker, Stones, Mings, Trippier – Rice, Phillips, Mount – Foden, Kane (c), Sterling Croatie : Livakovic – Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol – Modric (c), Brozovic, Kovacic – Kramaric, Rebic, Perisic