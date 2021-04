Bouanga : “Ça se joue à peu de choses, à des petits détails”

Entré à la mi-temps, Denis Bouanga a cru offrir la victoire à Saint-Etienne en marquant à la 77e minute. Mais Kylian Mbappé est passé par-là en égalisant dans la foulée avant d’offrir l’avantage aux Parisiens. l’ASSE a ensuite cru revenir du Parc des Princes avec le point du match nul mais Mauro Icardi en toute fin de match a offert une victoire précieuse dans la course au titre au PSG. Au micro de Canal Plus, le milieu offensif stéphanois a regretté un manque de concentration de son équipe sur la dernière action parisienne. “Ça se joue à peu de choses, à des petits détails. Ils ont réussi à marquer le troisième but sur une petite erreur de concentration et au final on le paye cash.“