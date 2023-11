À la veille de la deuxième manche face au Paris Saint-Germain, Stefano Pioli s’est présenté en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes avant la quatrième journée de Ligue des Champions.

L’AC Milan ne peut plus perdre de point

« Lors des dernières rencontres, nous avons déçu tout le monde, nous-mêmes d’abord, c’est clair. Il va falloir faire le contraire et le mettre en éxecution sur le terrain. Je sais que je coache une équipe responsable, attentive, volontaire et de qualité. Nous pouvons faire un bon match. Si on parle de Ligue des Champions, ce doit être le match décisif. Nous ne pouvons plus espérer des résultats négatifs des autres équipes, nous devons marquer les points nous-mêmes. Ce sera un match très difficile mais on a la chance de faire un bon match car j’ai les bons joueurs pour mettre les adversaires en difficulté. Il faut y croire du début à la fin. Nous avons payé trop cher pour certains résultats où nous méritions plus (Juventus et Naples), tandis que le dernier n’offrait pas suffisamment d’opportunités par rapport à ce que nous pouvions et voulions faire. »

🗣️ #Maignan: « Mbappè? Kylian è un giocatore veramente top, è difficile da leggere, ha giocato spesso bene. Problemi coi tiri sul primo palo? Quando il secondo palo è aperto bisogna capire cosa fare, non si possono anticipare queste azioni, sono sempre molto rapide »#MilanPSG… — MilanPress.it (@MilanPress_it) November 6, 2023

« Nous devons garder le niveau d’attention élevé, dans les deux phases, le PSG peut vous frapper à tout moment mais en même temps il peut vous laisser quelque chose. Nous devrons être bons pour les frapper lorsque les situations qui se sont déjà produites lorsque la première la jambe se lève. La veille du match était placée sous le signe du travail et des discussions. J’ai parlé, ils ont parlé, comme cela se fait souvent dans des groupes soudés qui savent qu’ils doivent traverser un moment délicat de la saison. Il y avait beaucoup de concentration et d’envie. Je ne pense pas que nous ayons donné beaucoup de duels en première mi-temps du match aller. Dans la situation de leur premier but, nous avions un nombre de joueurs suffisant proche du ballon pour stopper Mbappé. »

Les gardiens au duel

« De nouveaux diktats tactiques pour Maignan ? Il est toujours au centre des réflexions car dans le football moderne, le gardien de but est très important. Mike est excellent dans ce domaine et nous donne beaucoup de confiance. Après ce week-end, il y a des sentiments de vengeance, et revanche pour montrer que nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons déçu les supporters qui nous ont toujours soutenus et demain nous avons l’opportunité de montrer le vrai visage Milan. Pour Donnarumma, je crois que nos supporters feront tout pour encourager l’équipe mais cela dépendra de nous, si nous parvenons à jouer à notre niveau. Ils l’ont toujours fait de cette façon, ils ont de la passion et de l’amour pour nos couleurs et pour nous. Ce sera à nous de faire en sorte que San Siro soit au-dessus des autres. »

Les premiers choix tactiques dévoilés

« Je crois que dans ces moments-là, ce ne sont pas les mots qui font la différence mais les comportements. Le club me met dans les meilleures conditions de travail, avec une équipe compétitive, je suis responsable des dernières performances mais je peux faire tout ce qu’il faut pour préparer au mieux le match. Les joueurs évoluent et ce sont des joueurs comme Mike qui doivent nous aider dans ces matches pour atteindre le plus haut niveau. Je suis sûr qu’ils essaieront de le faire demain. Les blessé ? Ils vont bien. Celui qui a le moins de minutes dans les jambes est Chukwueze, mais il s’entraîne avec l’équipe depuis deux jours. Pulisic commencera demain et Chuk sera remplaçant. Si nous jouons 90 minutes comme la première mi-temps à Naples, il y a des possibilités de battre le PSG. »