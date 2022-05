Mbappé, Mendes et Donnarumma bien présents aux Trophées UNFP

C’est une nouvelle qui a quelque peu agacé les instances hexagonales : le 15 et 16 mai prochain, le PSG effectuera une mini tournée promotionnelle du côté de Doha. Problème, le dimanche 15 mai aura lieu la cérémonie des Trophées UNFP. Comme le relayait RMC ce matin, des discussions étaient en cours entre certains joueurs de l’effectif parisien, à l’instar de Kylian Mbappé, pour pouvoir tout de même prendre part à cette soirée.

Un accord qui arrange toutes les parties

Des discussions qui auront finalement abouti à une conclusion qui devrait arranger tout le monde. En effet, L’Equipe avance, via son site internet, qu’un accord a été trouvé entre le club et ses joueurs. Ainsi, Kylian Mbappé, nominé dans la catégorie du meilleur joueur, Nuno Mendes, dans celle de meilleur espoir, et Gianluigi Donnarumma, dans celle de meilleur gardien, pourront être présents ce dimanche au Pavillon Gabriel. Une sacrée bonne nouvelle pour la Ligue 1 en somme. Les trois joueurs devraient retrouver leurs coéquipiers au Qatar dans la nuit de dimanche à lundi. C’est Nasser Al-Khelaïfi qui a accepté ce compromis. Une information corroborée par le journaliste Julien Maynard. Ainsi, tous les joueurs qui voudront assister aux Trophées UNFP le pourront.