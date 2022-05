La Ligue 1 tirera bientôt son rideau. Déjà champion de France, le PSG recevra Troyes et Metz et se déplacera sur la pelouse de Montpellier pour ses trois dernières échéances hexagonales. Mais entre la 37e et la 38e journée, les Parisiens s’envoleront du côté de Doha pour une tournée de printemps le 15 et 16 mai prochain, soit juste après avoir affronté le MHSC. Problème, cette tournée marketing tombe au même moment que la cérémonie des Trophées UNFP. prévue le 15 mai au soir.

Des négociations en cours

Déjà, Le Parisien nous indiquait ce mercredi que la non-présence annoncée du PSG faisait grincer quelques dents en haut lieu. Un désaccord qui serait également présent chez certains joueurs rouge et bleu. En effet, RMC nous explique ce matin que Kylian Mbappé, fortement pressenti pour la distinction honorifique de meilleur joueur de Ligue 1, souhaiterait grandement être présent sur place lors de cette cérémonie. Une situation quelque peu délicate. Des pourparlers seraient ainsi en cours entre le joueur et le club. Néanmoins, on s’en doute, les dirigeants du PSG n’ont nullement l’intention de se passer de leur star durant ce mini stage au Qatar. Un stage qui devait initialement se dérouler en janvier, mais conséquence directe de la pandémie liée au Covid-19, celui-ci avait dû être reporté.

Pour rappel, d’autres joueurs du PSG sont concernés par cette cérémonie des Trophées UNFP : Gianluigi Donnarumma pour le titre de meilleur portier et Nuno Mendes pour le titre de meilleur espoir.