Mbappé nommé pour le titre de joueur du mois de janvier

Le PSG est très en forme ces dernières semaines. L’attaquant du PSG est nommé pour la quatrième fois de suite pour le titre de meilleur joueur du mois de Ligue 1.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 buts, Kylian Mbappé performe depuis plusieurs semaines sur le terrain. L’attaquant reste sur cinq buts et deux passes décisives lors de ses cinq dernières rencontres de championnat. Lors du mois de janvier, l’attaquant a marqué un but et délivré une offrande en deux rencontres. Une performance qui lui permet d’être nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de janvier de Ligue 1. C’est la quatrième fois de suite que l’attaquant est nommé pour le trophée. Il avait remporté ceux d’octobre et de novembre avant d’être battu par Pierre-Emercick Aubameyang pour celui de décembre.

Un troisième titre cette saison ?

Pour celui du mois de janvier, le numéro 7 du PSG est en concurrence avec Wissam Ben Yedder, qui a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en deux rencontres avec Monaco, et Martin Terrier, auteur de deux buts en deux rencontres avec le Stade Rennais. Pour voter pour Kylian Mbappé, cela se passe par ici.