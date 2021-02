Mbappé nommé pour le titre du plus beau but de la semaine en C1

Il y a une semaine, Kylian Mbappé a éclaboussé de son talent la pelouse du Camp Nou avec un flamboyant triplé. Déjà élu meilleur joueur de la semaine, Kylian Mbappé pourrait aussi repartir avec le titre de plus beau but des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. En effet, l’UEFA a dévoilé une liste de quatre buts qui concurrent pour ce titre. Le troisième du numéro 7 parisien, la percée de Julian Draxler qui décale parfaitement Mbappé qui enroule parfaitement sa frappe du pied droit. La retournée d’Olivier Giroud contre l’Atlético de Madrid, et les deux frappes de l’extérieur de la surface de Dahoud (BVB) et Ferland Mendy (Real). Pour voter pour Kylian Mbappé c’est par ici.