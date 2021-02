Linares : “On s’attend à un Paris affamé, déterminé”

Samedi après-midi (17 heures, Canal Plus) Dijon, lanterne rouge de Ligue 1, reçoit le PSG dans le cadre de la 27e journée. Deux jours avant cette rencontre, David Linares – le coach dijonnais – s’est présenté devant la presse dans des propos relayés par le Bien Public.

Le groupe

Linares : “Tout le monde est dispo, Assalé revient, Dina Ebimbe a repris dès le début de semaine. Pour Yassine Benzia, on est encore en réflexion, mais il pourrait postuler à une place dans le groupe. Aboubakar Kamara est suspendu suite à son carton à Lens.“

Le PSG

Linares : “C’est un adversaire de niveau européen, finaliste de la Ligue des champions. Dans ce match, on a tout à gagner par rapport à nos derniers résultats, car cela exige d’élever notre niveau tactique, nos exigences dans les deux surfaces, la concentration sur coups de pied arrêtés, où on a payé cher ces derniers temps.“

Inquiétude pour samedi ?

Linares : “On ne rentre jamais sur le terrain en ayant peur d’une ‘’raclée’’. Des exploits dans le foot, il y en a eu, je ne veux pas regarder Paris jouer, c’est un match où on doit prendre des points, pour arrêter cette spirale négative. Face au PSG, ce sont souvent eux qui décident. Si on a 1 ou 2 opportunités, il faut savoir les marquer, et il faut aussi le facteur chance comme Lorient avait pu l’avoir […] On s’attend à un Paris affamé, déterminé, avec un effectif de qualité qui lui permet de faire pas mal de changements. Face à eux, on raisonne en termes d’espaces à protéger, fermer un maximum les espaces, défendre collectivement, plus que de se focaliser sur des individualités. On peut s’inspirer de la victoire qu’on avait obtenu en 2019 qui reste un bon souvenir personnel.”

Anthony Racioppi, le gardien du DFCO, a aussi évoqué cette rencontre face au PSG. “Face au PSG, je vais essayer de faire de mon mieux pour apporter des points à l’équipe, je suis mentalement préparé à avoir du travail. […]Paris, ce n’est pas spécial, on a déjà joué contre Lille ou l’OL qui ont aussi une grosse force offensive.“