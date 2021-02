Kylian Mbappé n’a que 22 ans mais il est déjà une star du football mondial et l’un des joueurs qui va compter pour les 10-15 prochaines années. Malgré la crise sanitaire et économique actuelle, Kylian Mbappé est toujours le joueur à la plus grande valeur marchande au monde avec 185 millions d’euros selon une étude du cabinet KPMG Football Benchmark. Le numéro 7 parisien devance Harry Kane (125 millions d’euros) Raheem Sterling (125 M€) et Jadon Sancho (118 M€). Neymar est dans le top 5 avec une valeur marchande de 115 millions d’euros. En quelques mois, Kylian Mbappé a quand même perdu 15 millions d’euros en valeur marchande (200 millions en décembre 2020). Neymar a vu sa valeur marchande chuter de 10 millions d’euros.