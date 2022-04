Mbappé : « On a réussi à prendre du plaisir et à en donner »

Kylian Mbappé a encore une fois été stratosphérique ce soir contre Lorient (5-1) avec deux buts et trois passes décisives. L’attaquant (23 ans) est dans la meilleure forme de sa carrière et enchaîne les prestations de haut vol depuis plusieurs mois. Pour Prime Video, il s’est réjoui de cette victoire, qui permet de relancer la machine en cette fin de saison.

« Je suis dans un grand moment, je joue dans une très belle équipe. On a réussi à prendre du plaisir et je pense qu’on a réussi à en donner. On est très content parce qu’on reprend notre marche en avant. Le championnat, il faut le gagner, ramener le 10e titre aux supporters, au club, c’est important. C’est ce qu’on a fait ce soir et je suis très content.«

L’attaquant du PSG est revenu sur l’atmosphère étrange au Parc des Princes. « C’est plus acceptable. Ils ont le droit de ne pas être contents. Je pense que contre Bordeaux, ils ont ciblé certains joueurs. Je pense que l’on a tous déconné. On a tous perdu. Ce n’était pas la peine de prendre à partie certains joueurs. Ils ne sont pas contents, ils ont sifflé les joueurs. Ils n’ont pas fait de fixette. On est tous ensemble, ils ont droit de ne pas être contents. Il n’y a pas eu de goutte d’eau. Se faire siffler comme ça, c’est compréhensible.«