Le PSG a retrouvé la compétition ce dimanche soir avec un très large succès contre le FC Lorient en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1). Le club de la capitale a pu compter sur un très grand Kylian Mbappé auteur d’un doublé et de trois passes décisives. Mauricio Pochettino a salué la performance de son équipe.

« Je pense que c’était un bon match. On a contrôlé le match et c’était important de retrouver les bonnes sensations. Ça a été une situation difficile après l’élimination contre le Real Madrid, assure le coach du PSG pour Prime Video. On est professionnel, on essaye d’être dans notre match, d’être concentré sur ce que l’on doit faire et gagner des matches pour essayer d’être le plus proche possible de gagner ce nouveau titre le plus vite possible. On parle toujours entre nous. Toute l’équipe se parle dans des réunions pour essayer de s’améliorer. Je pense que c’est important. Ce n’est pas seulement entre eux (la MNM, ndlr). C’est important pour nous d’avoir cet état d’esprit, pour nous, pour le club et pour les fans. On a besoin de nos supporters à la maison, c’est important pour nous. J’espère que lors de notre prochain match, qu’ils seront avec nous et qu’ils essayeront de supporter l’équipe pour que l’on puisse gagner le titre. Le dixième est important pour le club et je pense que l’on ne doit pas sous-estimer ce titre de champion. Il faut que l’on termine d’une bonne manière. À la fin de la saison, le club devra analyser la situation et on verra.«