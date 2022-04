PSG / Lorient – Les notes des Parisiens

Après une dizaine de jours de trêve internationale, le PSG retrouvait la Ligue 1 et le Parc des Princes ce dimanche soir en conclusion de la 30e journée du championnat. Après la claque reçue face à l’AS Monaco (0-3) les Rouge & Bleu devaient renouer avec la victoire afin de se rapprocher du 10e titre de champion de france de l’histoire du club. Privé de nombreux joueurs (dont Keylor Navas, Marco Verratti et Angel Di Maria), Mauricio Pochettino n’a pas réservé de grande surprise dans son onze de départ avec un trio offensif Messi-Mbappé-Neymar. De retour dans le groupe, Sergio Ramos débutait sur le banc.

Le PSG réalise une première mi-temps de grande qualité grâce à sa « MNM » particulièrement en jambes. Leo Messi se montre particulièrement disponible, Neymar créé des différences et Mbappé… et bien fait du Mbappé ! À la suite d’un magnifique mouvement collectif entre les trois joueurs, conclut par Neymar Jr, le PSG ouvre le score. Il est imité quelques minutes plus tard par l’exceptionnel Kylian Mbappé qui marque sa « spéciale ». 2-0 a la mi-temps mais les Parisiens se font reprendre au score après une grosse bourde d’Hakimi. Les 30 dernières minutes vont être le moment pour notre « Kyky » de proposer une masterclass absolue ! 1 but, 2 passes décisives pour Messi et Neymar (qui inscrit un double), le Français a juste été exceptionnel !!! 5-1, le PSG redonne (un peu) le sourire à ses supporters et se dirige tout droit vers un 10e titre de champion !

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6 – Hakimi 5, Marquinhos 4, Kimpembe 4, Mendes 7 – Danilo 6, Paredes 5,5, Wijnaldum 5, Gueye 5 – Messi 7, Mbappé 9, Neymar 7,5