Neymar : « Montrer que l’on veut aller chercher ce 10e titre »

Dans un match très sérieux, le PSG a surclassé Lorient en clôture de la 30e journée (5-1). Double buteur ce soir, Neymar a réalisé très certainement le meilleur match de sa saison parisienne. À l’issue de ce large succès, le Brésilien s’est confié à Prime Video.

« On est content pour la victoire. On sait que ce championnat est très difficile. On doit continuer à gagner et montrer que l’on veut aller chercher ce 10e titre. La désillusion à Madrid derrière nous ? On n’aime pas perdre. C’est très difficile ce qu’il s’est passé à Madrid. Mais on doit aller de l’avant. Ça nous a fait beaucoup de mal de perdre ce match parce que l’on voulait aller au bout de cette compétition mais malheureusement on a été éliminés. C’est difficile pour le public d’accepter la défaite, mais pour nous aussi ça a été dur.«