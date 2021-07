Mbappé, premier soutien de Marcus Rashford

Lors de la finale de l’Euro 2020 perdue par l’Angleterre contre l’Italie (1-1, 3 t.a.b à 2), Marcus Rashford, ainsi que Jadon Sancho et Bukayo Saka, ont raté leurs pénaltys. Après ces échecs, ils ont reçu un torrent de haine et d’insultes à caractères racistes sur les réseaux sociaux. Des agissements inamissibles dénoncés par tout le monde du football mais pas seulement. Une fresque à l’effigie de l’attaquant de Manchester United dans sa ville natale de Withington ayant même été saccagé par des tags racistes. Le joueur a répondu magistralement sur ses réseaux sociaux à ces actes immondes. “Je suis Marcus Rashford, 23 ans, un homme noir de Withington et Wythenshawe, South Manchester. Si je n’ai rien d’autre, j’ai ça. Pour tous les gentils messages, merci. Je reviendrai plus fort. On reviendra plus fort.” L’international anglais a reçu du soutien du monde entier ainsi que celui du monde du football.

Selon les informations de The Athletic, Kylian Mbappé a été le premier à envoyer un message privé à Rashford pour le soutenir après son échec sur le penalty. Il a fait référence à sa tentative manquée lors du huitième de finale de la compétition contre les Suisses, qui a coûté la qualification aux Bleus. Le numéro 7 parisien qui a aussi encouragé l’attaquant anglais à “rester positif.”