Mbappé/PSG : “Une fois ma décision prise, je viendrai en parler”

Après un match compliqué en Bosnie-Herzégovine (0-1), Kylian Mbappé s’est confié au micro de Philippe Sanfourche pour RTL/M6. L’attaquant du PSG et des Bleus a exprimé une forme de lassitude quant aux critiques qui l’accompagnent sans cesse, et une forme de fatigue physique avec l’enchaînement des matches et des voyages. Il a aussi été question de sa prolongation de contrat.

“Les critiques ? Au bout d’un moment, ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays et que tu donnes tout pour la sélection. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui reviennent ici seulement pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent mais je le savais en signant en Paris. On verra par la suite. Ca donne envie d’aller voir ailleurs ? Bien sûr que ça joue. Mais il n’y a pas que ça… Le principal c’est de se sentir bien là où on est et de prendre du plaisir au quotidien. Est-ce que j’ai avancé dans ma réflexion ? Non… Une fois ma décision prise, je viendrai en parler“, a déclaré l’attaquant du PSG sous contrat jusqu’en 2022. “Mon positionnement, je ne veux plus trop en parler. On me prête ensuite des choses que je n’ai pas dites. Je ne veux plus parler de ça. On a gagné, l’important, c’est le collectif. Le Bayern ? C’est une grande équipe, on joue là-bas, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. On rejoue contre eux dans un contexte différent, sur deux matches. On a beaucoup appris depuis cette finale. Il y a un match important aussi en championnat, d’abord, c’est aussi un objectif prioritaire. Bien sûr, en Ligue des champions on a envie de faire les choses bien. C’est à la fin de saison qu’on pourra faire un bilan. […] L’enchainement des matches, c’est dur. Là en plus on rajoute un décalage horaire. Ce sont de longs voyages, on n’a pas eu le temps de récupérer. Ça a impacté le spectacle. Les gens n’ont pas pris le plaisir qu’ils pensaient prendre. On était là pour prendre des points, pas forcément pour plaire. Maintenant retour en club, c’est la période la plus importante de la saison. C’est dans les têtes des joueurs, on ne va pas se le cacher. On avait un travail à faire, on l’a réalisé, c’est le plus important.”