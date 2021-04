Le FC Bayern Munich peut-il espérer que Robert Lewandowski (32 ans) bien que blessé au genou revienne plus tôt sur les terrains et qu’il joue la manche retour contre le PSG ? Apparemment, l’attaquant veut revenir beaucoup plus vite que les quatre semaines annoncées. Ce sont les informations de Kicker, l’attaquant polonais a confié qu’il voulait être de retour dans deux semaines. Au quel cas Robert Lewandowski pourrait jouer le match retour au Parc des Princes face au PSG le mardi 13 avril. Mais pas sûr que sa volonté suffise. Et puis Hansi Flick, l’entraîneur du FC Bayern, a déjà souligné qu’il ne prendrait “aucun risque avec lui”.