Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 1er avril 2021, avant-veille du choc de Ligue 1 contre le LOSC et jour des poissons…

Noté 4.5/10 dans Le Parisien, et 4/10 dans L’Equipe pour sa performance lors du Bosnie-Herzégovine-France (0-1), Kylian Mbappé, repositionné dans l’axe, n’a une nouvelle fois pas convaincu en Bleu. “La prestation de l’attaquant du PSG, hier, à Sarajevo, ne va pas faire taire les doutes à son sujet en ce mois de mars. Il a clairement manqué son match et le bilan de son rassemblement est très insuffisant”, juge L’Equipe. “Le sélectionneur l’avait aligné en pointe, pour qu’il retrouve un peu de confiance, d’insouciance et de libertés. Il n’a rien retrouvé de tout ça. Et l’éclair tant attendu n’est jamais venu.” Le défenseur Presnel Kimpembe a lui reçu un 6/10 dans les deux journaux.

“En attendant les retours de sélection de Mbappé et Kimpembe et d’en savoir plus sur la cuisse de Verratti, Pochettino a vu Kean reprendre l’entraînement avec Neymar, affûté et vraisemblablement prêt pour cette folle première quinzaine d’avril, et les siens“, rapporte Le Parisien. “Comme Danilo Pereira, lui aussi de retour au camp des Loges handicapé par une blessure (mollet), Verratti pourrait être préservé face à Lille. […] Thilo Kehrer a montré que sa blessure aux adducteurs n’était qu’un mauvais souvenir. Faudra-t-il patienter encore un peu avant de voir Sarabia et Icardi effectuer leur retour à la compétition ? En phase de reprise après sa blessure à la hanche, l’Espagnol a commencé mais n’a pas terminé la séance collective. L’Argentin n’a pas participé à l’entraînement. Pochettino y verra plus clair ce matin avec le retour de tous ses joueurs.”

Marco Verratti va faire l’impasse sur le choc de L1 face à Lille samedi au Parc des Princes, c’est certain pour L’Equipe. Et Alessandro Florenzi (adducteurs) pourrait aussi être ménagé. Les deux italiens visant le match à Munich mercredi prochain. Dans le journal sportif, on trouve également un point sur l’avancement des travaux du futur centre d’entraînement du PSG à Poissy. “Les professionnels devraient prendre possession de leur espace dédié en juin 2023 d’après les projections actuelles, ou un peu plus tôt dans le semestre dans le meilleur des cas. Ils s’installeront donc véritablement à Poissy pour la saison 2023-2024. Seize mois devraient être nécessaires pour que la construction de leurs locaux soit achevée totalement”, peut-on lire.