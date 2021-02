Le 16 février dernier, Kylian Mbappé a éclaboussé de son talent la rencontre entre le PSG et le FC Barcelone au Camp Nou en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-4). Auteur d’un magnifique triplé, le numéro 7 parisien avait élu homme du match et meilleur joueur de la semaine par l’UEFA. L’attaquant parisien (22 ans) était également en lice pour le trophée du plus beau but de la phase aller des 8es avec son troisième but, la percée de Julian Draxler, magiquement terminé par Mbappé d’une frappe enroulée du pied droit imparable. Et ce vendredi après-midi, l‘UEFA a dévoilé le vainqueur. Et c’est Mbappé qui a reçu cette distinction. Il devance Dahoud (Dortmund), Giroud (Chelsea) et Mendy (Real Madrid).