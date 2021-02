Delcourt : “On est en L1 pour vivre ce genre de match”

Demain après-midi (17 heures, Canal Plus), le PSG se déplace sur la pelouse de Dijon dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Dijon, lanterne rouge, n’a pas gagné de match à domicile cette saison. Olivier Delcourt, le président du DFCO, s’est penché sur la réception des Parisiens et la mentalité de son groupe.

“Les dirigeants, le staff, les salariés sont tous mobilisés. Mais ce n’est pas nous qui jouons… Être dernier, ça devrait remuer au niveau de leur fierté. […]Sur le terrain, on devrait avoir onze combattants, mais on n’en a que cinq ou six, peste Delcourt dans le Parisien. Certains ne sont pas concernés. Cela me met hors de moi. On est en L1 pour vivre ce genre de match. J’attends donc des joueurs qu’ils aillent au moins au charbon. On a eu le mérite de rester cinq ans en L1 et, moi, je crois toujours au maintien, même si, semaine après semaine, l’espoir diminue.“