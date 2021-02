Pochettino : “Nous voulons gagner le championnat”

Demain après-midi (17 heures, Canal Plus), le PSG se déplace sur la pelouse de Dijon – lanterne rouge de la Ligue 1 – dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Le PSG doit s’imposer s’il veut toujours rester dans la course au titre. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra se passer de sept joueurs dont Marco Verratti. À la veille de cette rencontre, le coach argentin s’est présenté devant la presse. Extraits choisis.

La course au titre

Pochettino : “Notre classement, c’est la réalité. C’est le classement. Logiquement nous voulons gagner le championnat et pour cela on doit gagner le plus de matches pour être devant les autres dans cette course pour le titre.“

Les jeunes

Pochettino : “À Tottenham, Southampton ou à l’Espanyol, j’ai utilisé les jeunes du centre de formation. Il aide à transmettre cette identité du club. Pour le moment, avec la Covid et l’arrêt du championnat U19, c’est difficile de faire des échanges avec les jeunes et le centre de formation. C’est compliqué avec la bulle sanitaire. Mais dans le futur c’est sûr que l’on voudra utiliser et travailler avec les jeunes.”

Neymar

Pochettino : “Neymar suit les protocoles mis en place par le staff médical et la performance. Il était sur le terrain aujourd’hui et s’est entraîné individuellement. Il a effectué quelques exercices, il est dans un bon état d’esprit et est dans les temps fixés pour sa récupération.“

Manque de créativité sans Verratti

Pochettino : “Il nous a manqué de la fraîcheur et de la créativité dans les derniers mètres contre Monaco. Monaco a fait un très bon match sur le plan défensif. On a des alternatives avec les absences de Verratti et Paredes. Les joueurs qui seront sur le terrain seront à la hauteur et on trouvera des solutions.“

Sa tactique pour le match de demain

Pochettino : “Icardi et Verratti seront absents ce samedi. On s’est entraîné et on a travaillé plusieurs options pour le match contre Dijon. On décidera demain quelle est la meilleure possibilité et la meilleure organisation pour gagner.“

Rafinha possible titulaire demain

Pochettino : “Oui c’est l’une des options que Rafinha débute contre Dijon et qu’il joue à la place de Marco Verratti.“