Mbappé remporte le prix du plus beau but en Ligue des champions

Grâce à sa victoire face à au Real Madrid (1-0) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions il y a dix jours, le PSG peut aborder en confiance la confrontation retour – au Stade Santiago Bernabéu – le 9 mars prochain. Une victoire acquise grâce à une réalisation de Kylian Mbappé dans les ultimes secondes du match. Et après cette phase aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, l’UEFA avait annoncé plus tôt dans la journée les nommés pour le titre du meilleur but de la semaine. Et sans surprise, le numéro 7 des Rouge & Bleu était en lice aux côtés des deux joueurs de Manchester City, Bernardo Silva et Raheem Sterling, et de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, João Félix.

Et ce jeudi après-midi, le PSG – via son compte Twitter – a annoncé que le but de Kylian Mbappé a été élu plus belle réalisation de cette phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’attaquant de 23 ans avait déjà remporté le titre de meilleur joueur de la semaine il y a quelques jours.