Le PSG imbattable après avoir ouvert le score en Ligue 1

Si le jeu produit par le PSG laisse grandement à désirer depuis le début de la saison, le club de la capitale domine largement le championnat. En effet, après 25 journées de Ligue 1, les Rouge & Bleu comptent 18 victoires, 5 nuls et 2 défaites et possèdent une confortable avance sur leur dauphin. Les hommes de Mauricio Pochettino ont montré des difficultés lors de certaines rencontres, mais restent imbattable à partir du moment où ils ouvrent le score. En effet comme le rapporte la Ligue 1 sur son site internet, le PSG a remporté ses 18 rencontres après avoir ouvert le score en championnat. Cinq autres club sont dans la même configuration : le Stade Brestois 29, l’OGC Nice, l’AS Monaco, le FC Nantes et le RC Strasbourg Alsace.

Les équipes invaicus après avoir mené au score

PSG : 18 matches (18 victoires)

: 18 matches (18 victoires) OGC Nice : 16 matches (14 victoires, 2 nuls)

RC Strasbourg : 13 matches (12 victoires, 1 nul)

AS Monaco : 13 matches (10 victoires, 3 nuls)

FC Nantes : 12 matches (11 victoires, 1 nul)

Stade Brestois : 12 matches (8 victoires, 4 nuls)

Le PSG est également le leader dans un autre domaine. « Le Paris Saint-Germain est le club qui récolte le plus de points quand il se trouve en ballottage défavorable. » En effet, les vice-champions de France ont remporté 18 points après avoir été menés au score. Le club de la capitale devance l’AS Saint-Etienne (15) l’OGC Nice et le Stade Brestois 29 (13).

Points gagnés après avoir été mené