Après son très bon premier match au Parc des Princes, le PSG va affronter le Real Madrid dans 13 jours avec un avantage d’un but pour le retour de la Ligue des Champions. Comme souvent, Kylian Mbappé a libéré les siens dans les ultimes secondes bien qu’il soit au cœur de rumeurs, plus ou moins plausibles, entre les deux clubs depuis de nombreuses semaines. Dernières en date ? Celles venant de Marca ce matin qui annonce qu’il aurait refusé une offre de prolongation de contrat de la part du PSG… même si les conditions semblent assez « étranges ».

Le quotidien madrilène affirme que l’attaquant Rouge & Bleu aurait même decliné « un chèque en blanc » de la part des dirigeants parisiens (rien que ça) et une prolongation de deux ans avec un accord pour quitter la capitale française après la Coupe du Monde 2022. Le média explique même… qu’Emmanuel Macron aurait été impliqué dans cet « objectif commun », à savoir l’extension du contrat du joueur du PSG. Le Real Madrid de son côté espèrerait que l’international français « maintiendra son idée » de les rejoindre.

Rappelons que Mbappé a déclaré récemment se concentrer uniquement sur le terrain. De plus, de nombreux médias et proches du joueur ont aussi annoncé que ce dernier n’avait pas encore fait son choix, et que si les discussions avançaient avec le PSG, aucune proposition n’avait été faite par les dirigeants du club parisiens (pour le moment).