Sanfourche : « Mbappé ? Antonetti n’a pas de leçon à donner ! »

Le PSG s’est imposé contre le FC Metz ce mercredi grâce à un but dans les dernières secondes d’Achraf Hakimi dans une ambiance extrêmement tendue (2-1). Les Messins ont pourri la fin de match à base de simulations et d’actes d’antijeu, ce qui a causé l’expulsion de Dylan Bronn et de Frédéric Antonetti (90+1). L’entraineur des Grenats & Blancs s’est permis de critiquer Kylian Mbappé en conférence de presse pour son comportement, un comble. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste Philippe Sanfourche a tenu à défendre l’attaquant français.

« Qu’on rassure Frédéric Antonetti, il se vend plus aujourd’hui des maillots Mbappé qu’Antonetti. Donc pour sa côte d’amour, il se débrouille très bien seul. Et puis sur les 10-15 dernières années, si on fait le décompte des problèmes de comportement et gestion d’émotion, Antonetti n’a pas trop de leçon à donner à la terre entière ! C’est un peu le camembert qui dit au Munster qui pue… Pour terminer sur Kylian Mbappé, qu’est ce qu’on lui reproche souvent ? De grandir trop vite, de trop contrôler son image… Là c’est un gamin de 22 ans qui vient chambrer sur une action de football… Je suis désolé, c’est le foot ! »