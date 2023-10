Mbappé, Ruiz, clean sheet…les chiffres après PSG / RCSA

Pour son retour sur les terrains, le PSG s’est largement imposé contre Strasbourg hier après-midi (3-0). Petit retour en chiffre sur cette victoire parisienne.

Après la trêve internationale, le PSG a retrouvé le Parc des Princes hier après-midi avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont largement imposé grâce à des buts de Kylian Mbappé, sur penalty, Carlos Soler et Fabian Ruiz. Avec ce succès contre les Strasbourgeois, le PSG a remporté cinq de ses sept dernières rencontres de championnat. Lors de ces cinq succès, le club de la capitale a marqué 17 fois pour seulement trois buts encaissés, comme le rapporte Michel Kollar, historien des Rouge & Bleu, sur le site internet du club de la capitale. « Le Paris Saint-Germain s’est ainsi imposé pour la 3e fois lors de ses quatre dernières réceptions en Ligue 1, après n’avoir remporté que deux de ses sept précédentes. » Contre Strasbourg, le PSG s’est offert un nouveau clean sheet. C’est le troisième lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1, soit autant… que lors de ses 18 précédents.

Kylian Mbappé aime affronter Strasbourg

Buteur et passeur décisif hier soir, Kylian Mbappé a été décisif contre Strasbourg lors de ses sept derniers matches en Ligue 1. Contre les Alsaciens, il a marqué six buts et délivré cinq passes décisives. De son côté, Fabian Ruiz, magnifique troisième buteur du PSG hier, a été décisif pour la quatrième fois lors de ses six dernières titularisations en Ligue 1 (trois buts, une passe décisive). Enfin, Marquinhos, qui est devenu seul deuxième joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu, a touché 162 ballons et réussi 145 passes, soit ses plus hauts totaux lors d’un match de championnat de France.