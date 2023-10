PSG / Strasbourg : Les notes des parisiens dans la presse

Hier après-midi, le PSG retrouvait les terrains. Il s’est facilement imposé contre Strasbourg (3-0), grâce notamment à un Kylian Mbappé retrouvé et un Carlos Soler surprenant au poste de latéral droit.

Avant la réception de l’AC Milan, pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG affrontait Strasbourg – au Parc des Princes – hier après-midi. Pour ce match placé après la fin de la trêve internationale et avant un match européen, Luis Enrique a décidé de faire un turn over et d’utiliser un système en 3-3-4 avec un Carlos Soler dans une position hybride, placé en latéral droit lorsque le PSG n’avait pas le ballon. Auteur d’un but et d’une passe décisive, il a été l’un des meilleurs parisiens sur le terrain. Il a obtenu la note de 6 dans le Parisien et de 7 dans l’Equipe. Pour le quotidien francilien, « Aligné dans une position hybride habituellement occupée par Hakimi, l’Espagnol a connu la même efficacité avec un but opportuniste (31e) et une passe décisive pour Ruiz. On ne pourra pas lui reprocher sa générosité à l’image de quelques bonnes récupérations (18e) et son sérieux. » De son côté, le quotidien sportif, avance. « Titularisé pour la première fois de sa carrière parisienne au poste de latéral d’une défense à 4, l’Espagnol aura accompli, statistiquement, un match complet. Un but opportuniste, une passe décisive pour Fabian Ruiz, et un apport offensif (avec quelques jaillissements) non négligeable. Dès que les Strasbourgeois ont pris de la vitesse, il a été en difficulté défensivement.«

Deux sons de cloche pour Lee Kang-In

Pour les deux quotidiens, l’homme du match de ce PSG / Strasbourg se nomme Kylian Mbappé. L’attaquant a obtenu la note de 7. Pour l’Equipe, « après sa parenthèse enchantée en Bleu, il confirme son regain athlétique. Tranchant dans ses dribbles et accélérations, il a aussi retrouvé son efficacité après 4 matches sans marquer avec Paris. Un but sur penalty (10e), une passe décisive pour Soler (31e), et d’autres occasions (36e pour Barcola ; 51e déviation pour Ramos ; 55e frappe en angle fermé) qui témoignent d’une influence constante sur la partie, même si les deux face-à-face perdus devant Sels (42e, 53e) amoindrissent son bilan. » De son côté, Le Parisien explique que « l’attaquant a été dans la lignée de sa semaine internationale passée avec les Bleus. Après quatre matchs sans marquer avec le PSG, Mbappé a montré la voie en inscrivant sur pénalty son 8e but de la saison. Il s’occupe de tout sur le but de Soler en délivrant une passe décisive. Proche du doublé (42e, 53e). » De retour dans le onze titulaire, Lee Kang-In a réalisé une bonne prestation pour l’Equipe qui lui accorde un 6. « Pour sa première titularisation depuis deux mois, il a montré qu’il avait des jambes même si ce fut sinusoïdal. Positionné sur l’aile droite, avant de passer à gauche à l’entrée de Dembélé (66e), il a apporté de la percussion et son enthousiasme. Sa passe en profondeur pour Mbappé sur le 2e but, à la limite du hors-jeu, est splendide (31e). » Moins pour Le Parisien, qui le crédite d’un 4,5. « Le Sud-Coréen a peiné à faire des différences au cours de la première demi-heure. Un peu plus entreprenant par la suite, il s’offre une belle ouverture pour Mbappé sur le but de Soler, mais l’ensemble reste léger.«

A voir aussi : Luis Enrique loue son 3-3-4 après PSG / RCSA

Gonçalo Ramos flop du match

Titulaire à la pointe de l’attaque du PSG plutôt que Randal Kolo Muani contre les Strasbourgeois, Gonçalo Ramos a déçu hier après-midi, malgré la faute qui a entraîné le penalty transformé par Kylian Mbappé. L’international portugais a obtenu la note de quatre dans les deux quotidiens. « D’abord très effacé, il a essayé de dézoner pour toucher des ballons, sans grande efficacité. C’est vrai, il se bat, propose des appels, ne renonce pas et ne reste pas planté dans la surface. Mais au final son influence et son apport sont minces, à l’exception du penalty obtenu pour l’ouverture du score (10e). C’est trop peu pour un attaquant du PSG« , assène l’Equipe. De son côté, Le Parisien indique : « Le compteur du Portugais reste bloqué à deux réalisations. Disponible pour le jeu en une touche de balle, l’attaquant a rarement été servi dans les zones dangereuses. Il provoque au moins le pénalty.«