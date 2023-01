Mbappé satisfait que son équipe ait « respecté » son adversaire

Le PSG s’est facilement imposé contre le Pays de Cassel (0-7) ce soir en 16es de finale de la Coupe de France. Kylian Mbappé a été l’homme de cette rencontre avec un quintuplé et une passe décisive. Au micro de BeIN Sports 1, l’attaquant est revenu sur ce beau succès.

« On est content. On est venu ici pour avoir la qualification. On est aussi venu respecter cette équipe. Qui dit respecter dit jouer à notre niveau. C’est ce que l’on a fait aujourd’hui. On est très content et on va maintenant préparer la Ligue 1 qui arrive des dimanche. La Coupe de France ? C’est une grande opportunité pour eux mais aussi pour nous. Ça nous permet de rappeler que nous aussi on vient du football amateur. On a su garder des valeurs qui nous ont amené au plus haut niveau. C’est important d’avoir ce lien avec eux même si c’est au cours d’un seul match. On est très content de venir jouer et la Coupe de France est très importante pour le PSG. Le Classico ? C’est un match de foot, on va le préparer. Et comme je l’ai dit, d’abord c’est la Ligue 1 et c’est dès dimanche contre Reims à la maison. On aura le temps de penser à Marseille.«