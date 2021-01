Après sa victoire lors du Trophée des Champions contre Marseille mercredi soir (2-1), le PSG retrouve les terrains de Ligue 1 avec le déplacement sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 20e journée (21 heures, Canal Plus). Des Angevins qui restent sur une série de 23 matches sans victoires face au PSG. C’est la plus longue disette pour un adversaire du PSG dans son histoire devant celle Nantes (22, terminée) et Saint-Etienne (22 série en cours). Le PSG qui reste d’ailleurs sur 10 victoires consécutives face au SCO. En difficulté ces dernières semaines, Kylian Mbappé pourrait devenir le meilleur buteur parisien face aux Angevins avec un but ce soir. Il est actuellement à égalité avec François M’Pelé (6 buts). Di Maria et Neymar – cinq buts chacun contre Angers – pourraient eux aussi remonter dans ce classement honorifique. Enfin, le PSG pourrait passer le cap symbolique des 2800 buts inscrits en Ligue 1. Il suffit d’un seul petit but aux Parisiens pour atteindre cette barre.