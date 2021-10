Le PSG sort d’une défaite frustrante face à Rennes, la première de la saison (2-0). Les Rouge & Bleu ont multiplié les grosses occasions sans pour autant trouver le chemin des filets… Ni même le cadre malgré treize tirs ! L’attaque parisienne a été au coeur des critiques pour leur inefficacité et leur manque de complémentarité, et tout particulièrement le Brésilien Neymar Jr. Le numéro 10 Rouge & Bleu, qui semble à court de forme, a suscité de nombreuses critiques de la part de différents médias et consultants dont Raymond Domenech sur le plateau de L’Équipe du Soir.

« Pochettino avec Neymar ? Il le protège mais il l’a quand même sorti du terrain à la 70e minute et on ne sort pas beaucoup Neymar ! Et le joueur n’a rien dit du tout, donc il est lui-même conscient que c’est insuffisant ! Pochettino n’a pas sorti Mbappé, Messi ni même Di Maria… C’est dire à quel point il a dû trouver Neymar pas bon ! »