Mbappé très incertain contre Lyon, Wijnaldum apte (L’E)

Sorti blessé contre Bruges hier soir, Kylian Mbappé souffre d’un traumatisme du gros orteil du pied gauche. Aucune entorse n’a été détectée. Malgré cela le numéro 7 parisien est jugé très incertain pour le choc de Lyon dimanche soir comme le rapporte l’Equipe sur son site internet. Après avoir réalisé des soins ce jeudi, aucune fracture ou fissure n’ont été observées sur son pied gauche et orteil. Du côté de Georginio Wijnaldum, il n’y a aucune inquiétude à avoir selon le quotidien sportif. Le milieu de terrain néerlandais (30 ans) avait été remplacé à la mi-temps par Danilo Pereira en raison de douleurs à la cheville.

L’Equipe qui évoque également la prochaine trêve internationale et le match du PSG contre Angers le 15 octobre prochain. S’ils sont sélectionnés – ce qui est très fortement probable – Lionel Messi, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar et Marquinhos devraient manquer la réception des Angevins. La raison ? Le Brésil et l’Argentine doivent jouer contre l’Uruguay et le Pérou dans la nuit du 15 octobre (1h30 heure française), soit le jour du PSG / Angers.