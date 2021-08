Leur rêve avec le PSG, la C1, les recrues… l’interview de Marquinhos et Verratti à Téléfoot

Arrivés respectivement au PSG en 2012 et 2013, Marco Verratti (28 ans) et Marquinhos (27 ans) font parties des plus anciens joueurs de l’effectif des Rouge & Bleu. Les deux Parisiens ont partagé ensemble de nombreux moments avec le club de la capitale. Dans une interview accordée à l’émission de TF1, Téléfoot, les deux joueurs ont évoqué leur carrière et rêve au PSG ainsi que les recrues parisiennes. Extraits choisis.

Leur longévité au PSG

Marquinhos : « Nous sommes les plus expérimentés de cette équipe ici à Paris. On veut encore plus marquer l’histoire ensemble avec ce maillot. »

Verratti : « Quand on est arrivés , on ne pensait pas faire toutes ces années ici. On ne s’habitue jamais, on veut toujours faire plus et faire gagner le club. On sait que c’est un club un peu unique. »

Leur plus grand rêve avec Paris

Marquinhos : « Gagner la Ligue des champions (…) C’est la constance au haut niveau qui va te faire arriver. On ne veut pas être une équipe qui arrive une fois en finale et qu’on ne verra plus. La Ligue des champions, c’est l’un de nos objectifs, c’est très important. Mais, il ne faut jamais oublier aussi notre championnat. La saison dernière on perd (la Ligue 1, ndlr) et ça fait mal de ne pas voir le PSG champion de France. »

Verratti : « Je pense que c’est le plus grand rêve de tous les supporters. Le trophée le plus important, c’est la Champions League. Ça te met au niveau des meilleures équipes du monde et d’Europe (…) L’objectif de toutes les équipes est la Champions League et pas seulement pour le Paris Saint-Germain. »

Les recrues

Marquinhos : « C’est jolie de voir tous les grands joueurs expérimentés qui arrivent. Ils ont aussi montré du caractère pour gagner des choses importantes dans les autres clubs. Si des joueurs comme ça sont venus, ce n’est pas pour être en vacance. Ils voient le potentiel que le PSG a pour apporter des titres dans leur carrière. »

Verratti : « C’est vrai qu’avec les nouvelles arrivées, on a encore plus renforcé cette équipe. On a pris le meilleur joueur de l’histoire du football. Chaque équipe aimerait avoir Messi dans son équipe. Avec les arrivées, on a de bonnes possibilités (de remporter la Champions League). »

Verra-t-on le trio Mbappé, Messi, Neymar ?

Verratti : « Les jours de mercato, je suis toujours un peu stressé. J’était stressé quand c’était avec Neymar. Ce sont des choses qui se passent. Messi est arrivé chez nous, on peut être content. Il y a peut-être aussi des joueurs qui peuvent partir. Ce sont des choses dont on ne peut pas décider. Comme vous, on va voir comment ça se passe. Bien sûr, on veut toujours que les meilleurs restent ici et que les meilleurs des autres équipes viennent ici. C’est une chose magnifique de jouer avec les plus forts. Kylian fait partie des plus forts. On va voir comment ça va se passer et on espère qu’il sera là. »