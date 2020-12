Le PSG a terminé son année 2020 sur une victoire contre Strasbourg en Ligue 1 (4-0). Un dernier match pour Thomas Tuchel également qui va être limogé dans les prochaines heures voire jour. Le Parc des Princes qui est une forteresse imprenable pour les Strasbourgeois. C’est la 30e fois qu’ils jouent sur la pelouse parisienne et ils n’y ont encore jamais gagné (23 défaites, 7 nuls). C’est la disette la plus longue pour un adversaire du PSG en championnat rapporte le PSG sur son site internet. Avec son but en fin de match, Kylian Mbappé a marqué son 76e but en Ligue 1 avec les Rouge & Bleu. Un but qui lui permet d’entrer dans le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG en championnat de France (Pedro Miguel Pauleta (76),Rocheteau 83, Dahleb 85, Ibrahimovic 113 et Cavani 138). Mbappé qui a d’ailleurs marqué lors de 6 de ses 7 dernières titularisations en Ligue 1 (8 buts). Kylian Mbappé qui termine l’année 2020 avec 12 buts en Ligue 1, meilleur buteur du championnat. Seul Robert Lewandowski (17) et Mohamed Salah (13) ont marqué plus que le numéro 7 parisien dans les cinq grands championnats. De son côté, Marco Verratti a réussi 94 passes dans le camp adversaires soit plus que toute l’équipe de Strasbourg hier (89). Enfin, le PSG a affiché un taux impressionnant de passes réussies de 92,8%. La deuxième meilleure performance en Ligue derrière celle du PSG contre Angers le 5 octobre 2019 et les 93,3%.