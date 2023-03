Homme à tout faire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé éblouit le monde du football par ses performances sur les terrains. L’attaquant français se distingue aussi en dehors, de par sa générosité et de par l’aide qu’il fournit au quotidien à différentes associations. Il était présent ce mercredi dans une émission turque sur la chaîne TRT Spor. Cette dernière se fixe l’objectif de récolter des fonds pour les personnes victimes du séisme en Turquie.

Il promet d’utiliser « tous les moyens à (sa) disposition pour les aider »

Cet événement tragique qui a fait 50.000 morts a touché le monde entier. De nombreuses associations ou entreprises se sont mobilisées pour venir en aide à ceux qui n’ont plus de toit. De son côté, Kylian Mbappé a exprimé toute sa peine après ce drame survenu le 6 février dernier. « Je ne peux pas imaginer la douleur que peut ressentir la communauté turque. Le football mondial soutient la Turquie et va tout faire pour l’aider à se reconstruire. C’est une émission exceptionnelle et c’est un grand honneur pour moi d’y participer », a déclaré le joueur de 24 ans. Désireux d’apporter sa pierre à l’édifice, il a également annoncé qu’il allait supporter la cause à sa manière. « J’espère que tout va se passer pour le mieux, que le pays va se reconstruire, et pourquoi pas, que l’on revienne y jouer pour redonner le sourire aux enfants » avant d’ajouter qu’il promet d’utiliser « tous les moyens à (sa) disposition pour les aider ».

Juste après son passage dans l’émission turque, Kylian Mbappé a publié un tweet pour apporter sa solidarité envers les victimes.

🇹🇷🫡🙏🏽… — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 1, 2023