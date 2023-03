Avec sa rupture au tendon d’Achille, Presnel Kimpembe sera forfait au moins jusqu’à l’automne prochain. Et son avenir sera au centre des débats dans les semaines à venir.

Presnel Kimpembe vit une saison noire. Déjà privé de la Coupe du monde en raison d’une gêne au niveau du tendon d’Achille, le défenseur du PSG a cette fois-ci subi une blessure beaucoup plus grave qui le privera des terrains pour un long moment. Opéré ce mardi à Londres, l’international français est déterminé à revenir, rapporte Le Parisien. « Il ne s’apitoie pas sur son sort. Il a été très touché par les nombreuses marques de soutien qu’il a reçues de la part des fans et de ses coéquipiers. Son objectif est de revenir et de suivre avec sérieux les soins. Il ne veut rien précipiter. Sa détermination est décuplée », explique-t-on dans l’entourage du PSG.

Kimpembe important dans le vestiaire du PSG

En plus de sa rééducation, le joueur formé au club devra également discuter avec la direction de son futur, lui dont le contrat arrive à échéance en juin 2024. L’été dernier, Presnel Kimpembe avait évoqué son avenir, « Il va falloir discuter rapidement. » Des mots qui pouvaient s’apparenter à un coup de pression envers la direction parisienne. Mais finalement tout était rentré dans l’ordre grâce à l’attitude irréprochable du joueur. « Le Titi, en amoureux du PSG, a toujours priorisé l’option d’une prolongation », indique LP. Chelsea et l’Atlético de Madrid avaient montré leur intérêt pour le champion du Monde 2018. Mais cette nouvelle blessure rebat complètement les cartes. Reste à savoir si Luis Campos relancera des recherches pour recruter un défenseur gaucher. « Parmi les possibilités, Pau Torres (Villarreal) et Gonçalo Inacio (Sporting) apparaissaient dans une short list il y a quelques mois. »

Pour Christophe Galtier, cette absence ne change pas radicalement ses plans, vu que l’international français avait déjà manqué une bonne partie de la saison pour cause de blessures à l’ischio-jambier et au tendon d’Achille. Cependant, le défenseur de 27 ans est un élément important du vestiaire parisien, « n’hésitant pas à élever la voix quand il le faut et à accompagner les jeunes du centre de formation qui aiment s’identifier à lui. » De plus, il a noué une relation de proximité avec le coach parisien. Sur le plan sportif, Presnel Kimpembe apportait cette agressivité qui manque parfois à l’arrière-garde parisienne. Danilo Pereira et Nordi Mukiele peuvent compenser l’absence du Titi dans le 3-5-2 mis en place par Galtier, même si les deux joueurs ont une préférence pour évoluer sur le côté droit de la défense. Enfin, El Chadaille Bitshiabu (17 ans) présente l’avantage d’être gaucher « et pourrait alors prétendre à gratter quelques minutes à ce poste au cours des mois à venir », conclut Le Parisien.